الاثنين.. عرض "دمشق حلب" في سينما الهناجر

تعرض قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السادسة مساء بعد غد الاثنين، فيلم "دمشق حلب"، بطولة كل من دريد لحام، صباح الجزائري، سلمي المصري، وإخراج باسل الخطيب، وذلك استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.



ويروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل ركاب بين دمشق وحلب، من خلال المذيع السابق الذي يسافر بالحافلة لزيارة ابنته، الفيلم يرصد في إطار كوميدي ساخر إيجابيات وسلبيات ركاب الحافلة.



ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.