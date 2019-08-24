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عالم

الجيش الإيراني يُعلن نجاح تجارب منظومة الدفاع الجوي الجديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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صحح التلفزيون الإيراني نبأ نشرته وسائل الإعلام حول اختبار صاروخ جديد، مؤكدا أن قائد الحرس الثوري قصد بتصريحه منظومة "باور- 373" التي كشفت عنها طهران أول أمس الخميس.

ويأتي هذا التصحيح عقب إعلان "الحرس الثوري" الإيراني اليوم السبت، أن الجمهورية الإسلامية أجرت أمس الجمعة تجربة صاروخية ناجحة.

ونقلت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني عن قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قوله: "بلدنا كان دوما ساحة لاختبار مختلف المنظومات الدفاعية والاستراتيجية، وهذه الاختبارات متواصلة من دون توقف في إطار تعزيز قدراتنا الردعية، وكان الأمس أحد الأيام الناجحة للشعب الإيراني في هذا المجال".

وقال سلامي، إن إيران "تختبر دائما أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، ضمن إطار نهجها المتواصل نحو تعزيز قوة الردع لديها".

وأكد التلفزيون الإيراني اليوم أن قائد الحرس الثوري قصد بتصريحه منظومة "باور- 373" الجوية الدفاعية التي كشفت عنها طهران أول أمس الخميس، وليس اختبار صاروخ جديد.
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