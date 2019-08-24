الجيش الليبي يؤكد سيطرته على كامل الأجواء الليبية

أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي أنه يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية، ويضعها تحت المراقبة المستمرة؛ تحسبا لأي اختراق قد يحدث من طرف مسلحي حكومة الوفاق.



وأضاف الجيش الليبي، في بيان أوردته قناة (العربية الإخبارية) اليوم السبت، أنه استهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء وتمكنت القوات من تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان.



فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي، مدينة مرزق (أقصى جنوب ليبيا) منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر المجموعات المسلحة في المدينة أهدافا مشروعة لطيرانها.



وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس أنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.