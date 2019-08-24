بدء تشغيل حقل "نوارة" للغاز جنوب شرق تونس

أعلنت الحكومة التونسية بدء تشغيل حقل "نوارة" للغاز الطبيعي، ما يمكن من رفع إجمالي إنتاج البلاد بنسبة 50%.



وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان في صفحتها الرسمية على (فيس بوك) "إن رئيس الحكومة المُفوض كمال مرجان، أعطى صباح اليوم إشارة انطلاق عمليات استغلال حقل نوارة للغاز الطبيعي" الواقع في محافظة قابس بجنوب شرق البلاد.



وأشارت إلى أن هذا الحقل "سيمكن من الرفع ب50 % من الإنتاج الوطني للغاز وتقليص الواردات بنسبة 30 %".



وكان وزير الصناعة والطاقة التونسي سليم الفرياني، قد أعلن في وقت سابق أن حقل "نوارة" سيمكن من تغطية 50 % من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي (2.7 مليار متر مكعب من الغاز)، وسيقلص بنسبة 30 % من وارداتها.