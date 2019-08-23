اعتقال مرشح رئاسي تونسي

اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، حسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن أحد مستشاريه.



وأكد مستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.



ويملك القروي قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة، وهو أحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.



وقال تلفزيون نسمة إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.



وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة خليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.



وقال خليفي لـ"فرنس برس": "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".