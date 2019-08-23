الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

رئيس الجزائر: التحقيقات صارمة حول ضحايا حفل سولكينج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح عن تعازيه لأسر حادث التدافع في الحفل الغنائي الذي أقيم بالجزائر العاصمة الليلة الماضية، مؤكدا ضرورة المتابعة الصارمة من السلطات المعنية لإتمام التحقيقات وإعلان ما تسفر عنه في أقرب وقت لتفادي تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.

وقال بن صالح في بيان مساء اليوم الجمعة: "ابتليت عائلات منا في الحفل المنظم أمس بملعب 20 أغسطس بفاجعة صادمة أليمة، حيث أودى تدافع حشود بناتنا وأبنائنا الذين كانوا على موعد مع لحظات من الترفيه والابتهاج، الى وفاة خمسة من مواطنينا واصابة عدد آخر منهم".

وأضاف: "لقد ألمتني وأحزنتني هذه الفاجعة والمحنة القاسية التي ألمت بعائلات المتوفين والمصابين، وهم الذين كانوا ينتظرون عودة أبنائهم سعداء فرحين من حفل بهيج تداعى إليه آلاف الشباب التواق الى أوقات من الترويح عن النفس".

وتابع: "وإذ أجدد تعازي الخالصة وتضامني مع أسر الضحايا، أؤكد ضرورة المتابعة الصارمة لحيثيات هذه الحادثة الأليمة من طرف الجهات المخولة والإسراع في الكشف عما ستسفر عنه نتائج التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة في أقرب وقت لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".
وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة التدافع الذي وقع في حفل المغني سولكينج، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، فيما قام عناصر الحماية المدنية بتقديم إسعافات أولية لـ86 شخصا وتحويل 32 آخر إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

وفتح وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة تحقيقات موسعة بغرض معرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة مع تحديد المسؤوليات عن الحادث.

كما قرر نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري انهاء مهام بن شيخ الحسين سامي المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إثر إخلاله بالواجبات المنوطة له، باعتبار الديوان هو الجهة المنظمة لحفل سولكينج.

وسولكينج هو مطرب راب جزائري اسمه عبدالرؤوف دراجي ويبلغ من العمر 30 عاما، هاجر إلى فرنسا بشكل غير شرعي قبل أن يلمع نجمه في عالم الغناء ويصبح المطرب المفضل لدى الشباب الجزائريين.

ولاقت الحفلة التي أقامها سولكينج في استاد 20 أغسطس الليلة الماضية إقبالا واسعا من الشباب الجزائري ونفدت تذاكرها قبل أيام، وبات البعض يبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

دوارتي يكشف لـ«الكابتن» تفاصيل مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع 10 جنيهات فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات للجرام

منذ يوم

عنتيل المحلة الجديد: "كنت بصور الستات علشان أتسلى وندمت على الحرام"

منذ يوم

شاهد.. رئيس وزراء بريطانيا يضع قدمه في وجه ماكرون

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

بسبب "التخان".. زينة عن ريهام سعيد: "كذابة مدعية للمرض"

ارتفاع 10 جنيهات فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات للجرام

أيام زمان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى القضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين لمناقشة مخالفات ريهام سعيد

مصر تُرحب بخطوة إنهاء الخلاف بين أوغندا ورواندا

أمريكا ترد على الصين بعد قرار الرسوم الجمركية الجديدة

هنية يحذر إسرائيل من تصاعد العمليات بالضفة الغربية بسبب القدس

منوعات

فيضان النيل يُغرق مناطق في الخرطوم

إلغاء رحلات الطيران في تايوان استعدادًا للعاصفة "بايلو"

فتح تحقيق في سقوط ضحايا نتيجة التدافع بحفل غنائي بالجزائر

"هونج كونج" تمدد أمرًا مؤقتًا يحظر التجمع داخل مطار المنطقة

كشكول

غدًا.. التعليم تكشف مستجدات النظام الجديد للثانوية بمؤتمر صحفي

"تعليم الوادي الجديد" تطلق مسابقة لأجمل حديقة مدرسية

افتتاح مدرسة ثانوية ببنى سويف بتكلفة 5 ملايين جنيه

بالفيديو.. رقص بين الطلاب والمدرس بدرس خصوصي بالمحلة

إسلام سياسي

بعد احتجاز باكستان زوجة الظواهري.. تعرف علي أبرز زيجات زعيم القاعدة

إخواني لـ"إبراهيم منير": "بل أدخلتوهم الأخوان وأوردتموهم السجون"

ضبط أنفاق ومقرات محصنة لجبهة «النصرة» بريف إدلب معدة لتكون مركز للعمليات الإرهابية

تونس تمنع 3 قنوات فضائية تابعة للإخوان من تغطية الإنتخابات


زيت وسكر

بالصور .. ختام فاعليات المعسكر التدريبي ” قوتنا فى شبابنا ” لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات

اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب يتخطى 10 آلاف جنيه

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة..تعرف عليها

التأمين الصحى: استمرار تسجيل مواطنى بورسعيد فى المنظومة الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

بعد توقف 4 أعوام.. "مسرحنا" في منافذ بيع "العامة للكتاب" وأخبار اليوم

هل كتب أمل دنقل «لا تصالح» ضد زيارة السادات للقدس؟

المتمرد.. شقيق محمود عوض يكشف عن 3 كتب لم تُنشر لـ«عندليب الصحافة»

ناقة صالحة.. رواية جديدة لسعود السنعوسي عن الدار العربية للعلوم

صفحتنا ع الفيس بوك