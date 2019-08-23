"عون" يؤكد حرصه على متانة العلاقات بين لبنان والكويت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه البالغ على متانة العلاقات بين لبنان والكويت، مُثنيا على المواقف والقرارات التي يتخذها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على نحو يحقق مصلحة الكويت وكل الدول العربية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اللبناني بأمير دولة الكويت، هنأه خلاله على تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.



وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها إن أمير الكويت أعرب بدوره عن تقديره لخطوة ومبادرة الرئيس اللبناني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة (الاتصال الهاتفي) تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.