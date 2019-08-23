فور نشر "الدستور" لحالتها.. وزيرة الصحة تستجيب لحالة "الحاجة نادية"

استجابت وزارة الصحة لاستغاثة سيدة نشرت جريدة الدستور حالتها.





حياة غير آدمية، وتعاني من مضاعفات خطيرة في مرض السكر، ويرفض



وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع السيده نادية، فور عرض استغاثتها في الجريدة، ونقلها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وعمل اللازم طبيًا، مع متابعة الحالة إلى أن يمن الله عليها بالشفاء.



وأكد أنه سيتم إرسال سيارة إسعاف غدًا؛ لنقلها لافتا إلى أن وزيرة الصحة طلبت رفع تقرير ببروتوكول العلاج الذي سيتم وضعه للسيدة نادية، وفقا لما سيقرره السادة الأطباء.



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الحاجة نادية تعيش بمحافظة طنطاأي مستشفى استقبالها، مع العلم أن ليس لها أهل أو زوج أو أبناء، وتعيش في عشه.