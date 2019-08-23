"هونج كونج" تمدد أمرًا مؤقتًا يحظر التجمع داخل مطار المنطقة

قررت المحكمة العليا في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، اليوم الجمعة، تمديد أمر مؤقت يحظر التجمع داخل المطار الدولي بالمنطقة.



جاء هذا القرار عقب بيان مشترك أصدرته نقابات عمال الطيران المدني في هونج كونج، تطلب فيه تمديد الإنذار القضائي الذي كان من المقرر أن ينتهي اليوم.



وأدت المظاهرات التي شابتها أعمال عنف إلى شل الحركة بالمطار في هونج كونج الأسبوع الماضي، حيث تم إلغاء أو تأجيل ما يقرب من ألف رحلة، وتقطعت السبل بآلاف الركاب، فيما قامت سلطات المطار في وقت لاحق بإقالة موظفين للاشتباه في قيامهما بتسريب معلومات أمنية إلى المتظاهرين.