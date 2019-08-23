شكوى ضد ريهام سعيد لـ"الأعلى للإعلام" بسبب حلقة "السمنة"

تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "الحياة".



وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة "والتي أثارت استياء السيدات المصريات، كما احتوى على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن.



ومن المقرر أن تحقق اللجنة، برئاسة جمال شوقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.



وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أثارت الجدل مجددًا، وذلك بعد تصريحاتها التى وصفها البعض بـ"المستفزة"، عندما هاجمت أصحاب السمنة وانتقدتهم قائلة: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».



وكانت تصريحاتها كفيلة بأن يشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا، الأمر الذى وصل إلى حد المقاطعة للبرنامج الذي تقدمه، وسط استياء عدد كبير من الجمهور المصري.