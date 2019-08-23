قتلى وجرحى بإحدى الحفلات فى الجزائر.. فيديو

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 21 شخصًا، في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبدالرؤوف المعروف باسم "سولكينغ" في العاصمة الجزائرية، ليل أمس الخميس.



حضر الحفل أكثر من خمسة آلاف محبًا لفن الراب، حيث تجمعوا في أحد الملاعب الرياضية بالجزائر.



وحسب تقارير صحفية فرنسية تابعة لوكالة "فرانس برس"، فإن أسباب حالات الوفاة جاءت بسبب التدافع عند مداخل الملعب قبل بداية الحفل بقليل.



يذكر أن "سولكينغ" أصدر في مارس أغنية وطنية للجزائر وقد لاقت رواجًا كبيرًا، حيث بات المتظاهرون يرددونها خلال تجمعاتهم، كما يتم ترديدها في المباريات الرياضية.