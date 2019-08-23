إتفاق رينو لضم اوكون ليس نهائيًا

أكد تلفزيون RMC أن صفقة إنتقال سائق ​الفورمولا 1​ استيبان اوكونالى فريق رينو، كي يقود له في موسم 2020 لم تصبح نهائية حتى الآن.



وتابع، أن رينو لن تستغني عن سائقها الحالي ​نيكو هالكنبرج​ قبل أن تجد مقعد له في فريق آخر في الفورمولا 1.



وأضاف، أن المفاوضات بين اوكون، ورينو كانت قد بدأت الموسم الماضي لكن حتى الآن لم يوقّع الأول على عقد، مشيرا التقرير إلى أن التوقيع ربما سيكون نهاية الأسبوع.