برلمانى روسى: أمريكا طورت صاروخا جديدا متوسط المدى

يعتقد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، لصرف النظر عن تطويرها صواريخ جديدة.



وقال "بوشكوف" في تصريحات له حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز": "أولا طورت الولايات المتحدة صاروخا جديدا متوسط المدى وبهذا انتهكت معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ثم بدأت تبحث عن ذريعة لنقد الاتفاقية، والآن يتحدثون عن خطط نشر هذه الصواريخ في آسيا، في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني أن لديهم هذه الصواريخ، واتهام روسيا مجرد خطوة لصرف الأنظار عن أعمالهم".



وأعلنت واشنطن انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9إم729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.



موسكو وصفت الاتهامات الأمريكية بأنها لا أساس لها، مشيرة إلى أن صاروخ 9إم729 لم يطور ولم يختبر بمدى أكبر من الحد المسموح في المعاهدة.



هذا وأكد مندوب الولايات المتحدة بالإنابة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، اليوم، أن الولايات المتحدة تعتقد أن لدى روسيا نحو 2000 رأس نووي غير استراتيجي، وسوف ينمو عددها بشكل كبير على مدى السنوات العشر المقبلة.