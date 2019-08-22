موريتانيا: تنظيم مسح شامل للمواطنين المهاجرين في الخارج

أعلن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تنظيم إحصاء ومسح شامل للموريتانيين المهاجرين في الخارج.



وأكد ولد الشيخ أحمد- خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، في نواكشوط بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أن وزارة الخارجية تنوي تنظيم هذا الإحصاء الشامل قبل نهاية العام الجاري، على أن تُحضر لتنظيم مؤتمر حول الموضوع صيف 2020.



وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن هذا المسح سيتيح إعادة هيكلة القطاع الحكومي بناء على الأولويات، مؤكدا أن مجلس الوزراء أوصى بتوشيح موريتانيين مهاجرين بناء على تميزهم في مجالات عملهم.



وأشار إلى أن نتيجة الإحصاء والمسح سيعطي لقطاع الخارجية مرتكزا لافتتاح القنصليات أو تعزيز العلاقات مع البلدان التي توجد فيها جاليات موريتانية، مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالجاليات كموضوع ترشيح الموريتانيين للمنظمات الدولية، وكذا ملف ازدواجية الجنسية.