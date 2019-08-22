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عالم

رئيس الوزراء السوداني يلتقي أسر شهداء الثورة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
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التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مجموعة من أسر شهداء الثورة، وذلك في مقر "تجمع المهنيين السودانيين" في الخرطوم.

وترحم حمدوك على أرواح الشهداء، لافتا إلى تضحياتهم وعطائهم من أجل وصول السودان إلى تلك اللحظة.

من جهة أخرى، عقد رئيس الوزراء السوداني اجتماعا مع لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء، أطلع خلاله على حجم الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول بكل ولايات السودان، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

واستمع حمدوك إلى تقارير مفصلة في هذا الشأن، حيث قدمت وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية المكلف اسمهان أحمد البشير تقريرا عن المساعدات الإنسانية والخدمية التي قدمتها الوزارة ممثلة في مفوضية العون الإنساني وديوان الزكاة والصندوق القومي للتأمين الصحي، كخطة عاجلة.

وأشارت إلى أن هناك خطة طويلة المدى وضعتها مؤسسات الضمان الاجتماعي تشمل تدخلات وقتية ومستقبلية في الإيواء والغذاء والكساء والأوضاع الخدمية والصحية.

من جهته، اجتمع عضو مجلس السيادة محمد التعايشي مع مجلس "تجمع المهنيين السودانيين" في مقر التجمع؛ لمناقشة ترتيبات الفترة المقبلة.
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