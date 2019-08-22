توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

"صلاة النبي أحسن"، "العلبة دي فيها فيل"، "الناس كلها بقت فتوات أمال مين اللي هينضرب"، إفيهات اشتهر بها الشرير الظريف توفيق الدقن في أعماله الفنية وبقيت بيننا بعد رحيله.



الفنان الراحل، قدم العديد من الأعمال التي تعد من علامات السينما المصرية وذلك رغم حصره في أدوار الشر، ولكنه صنع لنفسه شكل آخر تميز به وهو صنع الإفيهات التي ميزته عن غيره.



وللفنان توفيق الدقن، قصة مؤثرة بعدما اختاره المخرج عز الدين ذو الفقار، لبطولة فيلم "الرجل الثاني"، وكان أمرًا مفرحًا له حيث إنها الفرصة التي سعى لها طوال حياته.



ولكن الفنانة الراحلة صباح، قضت على هذ الأمل بعدما رفضت وقوفه أمامها في دور البطولة قائلة: "أنا مشتغلش إلا قدام رشدي أباظة"، فتم استبعاد الدقن من الفيلم ولم يتم إخباره بالاستبعاد وعندما حضر أول يوم تصوير للفيلم فوجىء أنهم يعرضون عليه دور آخر غير البطولة فصدم ولم يكن يصدق الأمر، ورفض الدور الثاني، ودخل في حالة اكتئاب حاد نتج عنها إصابته بمرض السكر.