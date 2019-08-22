أحمد صلاح حسني يكشف سر زواجه في سن كبير وقصة حبه لزوجته

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه تزوج العام الماضي بعد قصة حب جمعت بينهما، ولكنها كانت خالية من الدراما.



وأضاف، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، إنه أنجب منها طفلة بلغت عامها الأول أمس، ووصف زوجته بأنها رياضية جدًا وأنه كذلك، مشيرًا بأن هذا شيء مهم جدًا؛ لأن الرياضة تمنع الطاقة السلبية بين الأزواج.



وأوضح أن تزوج وهو كبير في السن بعض الشيء، وذلك لأن الشاب في العشرينات يكون تركيزه منصبًا على الرحلات والخروجات، وفي سن الثلاثين يكون أكثر عقلًا، مؤكدًا أن زوجته تفهمت طبيعة عمله جيدًا.