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توك شو

مها أبو عوف تكشف كواليس آخر أيام شقيقها عزت.. وتكشف وصيته الأخيرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة مها ابو عوف، عن علاقتها بشقيقها الراحل عزت أبو عوف، وردت على العديد من الشائعات التي نشرت عنه بعد وفاته.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "لولا عزت كنا سنكون شخصيات أخرى، كان والدنا وصاحبنا وأبونا ودائما كان يقول لنا أي حاجة تريدون عملها قولوا لي، ولا تخوضوا أي شيء بعيدا عني، خروجنا كان معه وأنا هو كنا أشبه بالتوأم وكنت أشعر بكل ما يشعر به وحتى في أخر أيامه كنت أفهم ما يريده دون أن يتكلم".

وأضافت: "كان يحب أفلام (أسرار البنات) جدا و(45 يوم) و(عمر وسلمى) وحتى أفلام هلس كان يقدمها من أجل الأموال وكان يعترف بهذا دائما دون أي خجل، عزت كان يأخذ رأينا بعد ما يكون قرر ما يريده وهو يعلم أننا سنوافقه".

وأوضحت: "كان يغضب بالطبع من الشائعات التي كانت تخرج عليه خصوصًا في آخر أيامه، وأتذكر لما كان بيعمل عملية القلب وقالوا عنه إنه توفى كان في العمليات وعلم هذا الأمر وأصر على عمل مداخلات في بعض البرامج لنفي الأمر، وكانت آخر وصية له إننا نأخذ بالنا على بعض، وهو ولم يكن كثير الحديث في أيامه الأخيرة، ولكنه عمل حوار تليفزيوني مؤخرا وقال أدعو ربنا يشفيني خوفا من زعل إخواتي".

وتابعت: "طلعت شائعة إنه أوصى وقال (احرقوا أفلامي بعد وفاتي)، وهذا أمر عار تماما عن الصحة، وهو كان يتباهي بأفلامه وتاريخه الفني كله ويحترم السينما والموسيقى والفن والفنانين، ومن أطلق هذه الشائعة ناس مرضى".

واستطردت: "يوم وفاة عزت كان عندي مسرح في السعودية وحضرت من هناك سريعا ثم عدت، وما زلت غير مصدقة حتى الآن خبر وفاته، وكان فيه مظاهرات يوم الصلاة عليه وحب الناس شعرنا براحة كبيرة والبرامج التي تحدثت عنه كان شيئا رائعا، كان شخصا محبوبا جدا".

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، توفي يوم الإثنين الموافق 1 مايو، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.
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