ماهر عزيز: محطة بنبان للطاقة الشمسية هي المشروع الأكبر من نوعه في العالم

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ وعضو الطاقة العالمية، إن مشروع الطاقة بنبان في أسوان، هو إنجاز كبير عالميًا بكل المقاييس.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "اليوم"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أكبر تجمع للخلايا الشمسية الفوتوفولطية في العالم لا يزيد عن 1000 ميجا وات، أما في البنبان ينتشر على 37 كيلو متر مربع ويحتوي على خلايا فوتوفولطية تصل إلى 2000 ميجا وات.



وأكد أنه تم التعاقد حاليًا على 32 قطعة كل واحدة بخمسين ميجا وات الإجمالي 1600 ميجا وات وسترتفع إلى 2000 في النهاية.



وأوضح أن القوى العاملة تصل إلى 10 آلاف عامل، ويمثل طفرة كبيرة في استخدامات الخلايا الشمسية في مصر، وهناك تعاقدات وصل فيها سعر الكيلو وات في الساعة 2.7 سنت دولار، أي ما يعادل 40 قرشا.



وأشار إلى أن هذا المشروع ضمن 4 آلاف ميجا وات من رياح وشمس من خلال تعريفة التغذية، ومعناها أن المستثمر الذي يبني حتى لو ولد الطاقة بـ 40 قرشا فإن الدولة تشتريه بـ 140 قرشا لكي تعطي دعم لنشر الطاقة المتجددة.

