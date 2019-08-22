مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحرب على الفساد مستمرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تواجه الفساد بكل قوة وبلا هوادة، متابعًا: «ضربات قوية للرقابة الإدارية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد».



وأضاف «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن محاربة الفساد أصبح نهجًا واستراتيجية واضحة للدولة بهدف اقتلاع الفساد من جذوره، موضحًا أن الفساد متجذر في الدولة.



وتابع أن هناك بعض الأشخاص يمارسون استغلال النفوذ ووضع أيديهم على أراضي الدولة في محاولة للابتزاز وكل هذه الأساليب تنال من مصلحة الدولة الأساسية.





وأوضح أن القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة أحدث دويًا هائلًا خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن الواقعة كانت صادمة للبعض نظرًا لحساسية الموقع الذي كان يشغله المتهم بمنظومة الإعلام المصري.



وأكد بكري، أن الأمين العام ليس المهتم الوحيد في القضية، ولكن المعلومات تشير إلى أن عدد المتهمين 8 أشخاص، متابعًا: «الأيام القادمة سوف تحمل مفاجآت كبيرة وسوف تكشف عن أسماء آخرين».

