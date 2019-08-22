الإمام الأكبر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة"

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث، وتؤسس لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس.



وأكد الإمام الأكبر، في بيان اليوم الخميس، أن تشكيل هذه اللجنة جاء في لحظة هامة تتطلب من كل محبي الخير والسلام التكاتف وتوحيد الجهود لنشر قيم التعايش والإخاء والتسامح في كافة ربوع العالم، مبينًا أن نشر مبادئ هذه الوثيقة وتطبيقها في حياة الناس من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.



وهنّأ الإمام الأكبر أعضاء اللجنة باختيارهم لهذه المهمة الإنسانية، ودعاهم إلى العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لنشر مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" في العالم أجمع، بما يحقق الأمن والتعايش والسلام بين الناس.



يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"، يوم الاثنين الماضي.