"الوزراء" يوافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية.



وأوضح المجلس في بيان له- منذ قليل- أن الغرض من الشركة القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة، أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتواصل الحكومة عقد اجتماعاتها الأسبوعية بمقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، للتأكيد أن المدينة ستعمل طوال العام، وليست مدينة مصيفية فقط، كما تؤكد عزمها على متابعة أعمال المدينة على أرض الواقع بشكل مستمر في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.