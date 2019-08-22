تجديد حبس صاحب مقهى أطلق النار على 3 أشخاص في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الخميس، حبس صاحب مقهى 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة إطلاق النار على 3 أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عن أن المتهم تنافس مع أحد المجني عليهم على "النقوط " خلال حضورهم حفل زفاف، ونشبت بينهم مشادة كلامية تدخل خلالها عدد من الحاضرين بالحفل، لفض الخلاف.



وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليهم توجهوا إلى مقهى الجاني في اليوم التالي لحفل الزفاف للتشاجر معه، لكنه أشهر سلاحًا ناريًا، وأطلق النار تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين اللذين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.



وكان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وأفادت تحريات رجال المباحث بأن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربًا، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائدان هشام فتحى وعمر مبارك، من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة.