تجمع عدد من طلاب المدارس بالصين حول الإصلاحات السياسية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، مقطع فيديو لتجمع عدد من طلاب المدارس حول الإصلاحات السياسية في هونج كونج بالصين.



يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أمس اعتقال صيني يعمل بالقنصلية البريطانية في هونج كونج بمدينة شنتشن الحدودية بتهمة مخالفة القانون، فيما سيزيد على الأرجح من التوتر الحالي في العلاقات بين بكين ولندن.



وتواجه حكومة هونج كونج احتجاجات شعبية ضخمة ضد النفوذ الصيني على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي.