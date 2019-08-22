كوريا الشمالية: لسنا مهتمين بالحوار في ظل تهديدات عسكرية

قالت كوريا الشمالية إنها ليست مهتمة بالمشاركة في محادثات حول نزع سلاحها النووي طالما أبقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على "التهديدات العسكرية".



فقد أصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانا عبر وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية يوم الخميس.



وانتقد البيان شراء كوريا الجنوبية لمقاتلات شبح من طراز F35 من الولايات المتحدة وإجراء الولايات المتحدة مؤخرا تجربة إطلاق صاروخ كروز.



وقال البيان إن "تصعيد الأعمال العسكرية العدائية من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يضعف زخم التوجه نحو الحوار لبناء سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن كوريا الشمالية لم تغير موقفها الراغب بحل جميع القضايا بصورة سلمية من خلال الحوار والمفاوضات، لكن ليس لديها اهتمام بالحوار في ظل تهديدات عسكرية".



وتواصل كوريا الشمالية انتقاد الولايات المتحدة رغم انتهاء التدريبات العسكرية يوم الثلاثاء بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي استمرت 16 يوما.