كلوب: سأتقاعد في 2022 بعد نهاية عقدي مع ليفربول

قال المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، إنه يفكر في الاعتزال الرياضي عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفروبول والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2022.



كما أضاف كلوب، الذي قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، "آمل أن أستمر حتى عام 2022 مع الليفر ولكنني لا أعرف ما الذي سيحدث خلال 3 أو 4 سنوات"، ولكنني ربما أتقاعد، لا أدري جاء ذلك خلال توزيع "جوائز سبورت بيلد" في ألمانيا، مساء الاثنين الماضي.



يذكر ان كلوب يدرب فريق ليفربول الإنجليزي حيث يهدف هذا الموسم إلى رؤية فريقه يفوز ببطولة البريميرليغ بعد غياب عن البطولة طوال 30 عاما.