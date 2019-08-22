إيرادات شياومى تصل إلى 13.6 مليار دولار

سجلت شركة "شياومي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا نموًا في حجم إيراداتها بنسبة 20.2 % خلال النصف الأول من العام الجاري.



وقال مقر الشركة في بكين في تقرير مالي للنصف الأول من العام الجاري يوم الثلاثاء، إن إيرادات الشركة خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين بلغت 95.7 مليار يوان (13.6 مليار دولار أمريكي).



وحققت الشركة ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 49.8% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار يوان.



وأشارت الشركة إلى تسجيلها نموًا في إيرادات مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 33.8 % على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما يشكل أكثر من 40 % من إجمالي إيراداتها.



وارتفعت إيرادات الشركة من شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام الجاري إلى غربي أوروبا بنسبة 53.2 %، مسجلة أسرع نمو بين العلامات التجارية الرئيسة. وفي الوقت ذاته؛ تصدرت شحناتها إلى الهند المرتبة الأولى للربع الثامن على التوالي.



وقال لي جيون المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي للشركة إنه وعلى الرغم من بيئة الأعمال القاسية، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو قوي في أعمالها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.