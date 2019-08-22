تقارير: جريزمان يخشى على مكانه فى حال تعاقد برشلونة مع نيمار

علق الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، على تقارير أشارت إلى قلق اللاعب من المنافسة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حال انضمام الأخير للبارسا.



وكان برشلونة ضم جريزمان هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، ويسعى في الاتجاه الآخر لاستعادة نيمار الذي رحل عن الفريق عام 2017 بقيمة 222 مليون يورو.



ونشرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تقريرا، أكدت فيه أن اللاعب الفرنسي رغم تأكيد سعادته بعد الانضمام لبرشلونة، فهو يشعر بالقلق قبل وصول نيمار المحتمل.



وأضاف المصدر أن جريزمان يخشى على مكانه الأساسي في تشكيلة برشلونة الإساسية، ويتوقع أن تكون الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق أقل في حالة انضمام نيمار للنادي الكتالوني.



جريزمان بدوره لم يفضل الصمت، وعلق على هذه التقارير عبر رد من حسابه الرسمي على تغريدة "مونت كارلو" متعجبا "أحقا ذلك؟! كيف علمتم بهذا الأمر؟"، فما كان من الحساب الرسمي للإذاعة إلا أن قام بحذف التغريدة.