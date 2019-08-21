زاهي حواس: الشخص الذي زعم بوجود تابوت للفراعنة بالمريخ مجنون

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الشخص الذي زعم وجود تابوت في المريخ يعود للحضارة الفرعونية مجنون، متابعًا: "بعض الأشخاص لديهم جنون بفكرة الحضارة المصرية القديمة والأهرامات".



وأضاف "حواس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحديث عن وجود آثار مصرية على المريخ مجرد خزعبلات، مستكملًا: "بعض الناس بيهاجموني ويقولولي أنتوا ليه بتخفوا الأدلة اللي بتثبت أن الأهرامات بناها أشخاص من الفضاء؟".

