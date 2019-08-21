بعد تعيينه من قبل "الأعلى للإعلام".. ماذا قال عصام فرج عن قضية الرشوة

قال عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المعين خلفًا لأحمد سليم، إنه تم تشميع مكتب الأمين العام السابق بعد ضبطه بقضية رشوة من قبل الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعميم فكرة الانحراف خاصة داخل مهنة الإعلام.



وتابع "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا بد أن ندرك أن كل ده مجرد اشتباه ووارد تمامًا أن يكون للقضاء مسار خاص به وأن يكون للقضاء رأي خاص به ولهذا لا يمكن التعميم"، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام يؤدي دورًا وطنيًا لصالح المجتمع ولصالح المواطن ولهذا يجب الحفاظ على الصورة الذهنية للمجلس دون المساس به بسبب انحراف فرد من أفراده.

