الأهلي يستغني عن وليد أزارو

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، تسويق المغربي وليد أزارو في أحد الأندية الخليجية أو الأوروبية.



وكلف الخطيب لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي، بالبحث عن عرض للاعب لبيعه والاستفاده منه ماديا من أجل التعاقد مع بديل من ناحية وإنعاش خزينة النادي من ناحية أخرى.



وأكد الخطيب للجنة الكرة أن بيع أزارو لن يكون بأقل من 5 ملايين دولار سواء في الخليج أو في أوروبا، مشددا على سرعة إنهاء ذلك الملف.



ويرغب الخطيب في بيع أزارو يناير المقبل والتعاقد مع بديل أجنبي قوي، بعد تراجع مستوى المهاجم المغربي بشكل ملحوظ واستياء الجماهير من مشاركته بسبب إهدار الفرص.