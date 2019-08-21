"أمر تكليف" يختتم عروضه بسوهاج.. غدا

يختتم عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح عروضه غدا الخميس، في تمام الثامنة مساءً بقصر ثقافة سوهاج.



ويرفع العرض يوميا لافتة "كامل العدد"، لينتقل بعدها العرض إلى محافظة البحر الأحمر، في إطار خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة للمسرح الحديث.



يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "أعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.