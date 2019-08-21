أحمد موسى: "الدولة تعامل الإخواني أفضل معاملة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تعامل الإخواني أفضل من معاملة التنظيم الإرهابي له لأنها دولة قانون، متابعًا: "بوجه كلامي للإخواني مستحيل الدولة منعت عنك العلاج في المستشفيات عشان أنت إخواني؟ أتحداك أنت وتنظيمك الإرهابي، الدولة تضطهد الإخوان وتحاكمهم بالقانون".



وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حديث إبراهيم منير للجزيرة يدل على أنهم طلعوا شوية عيال"، مستكملًا: "إبراهيم منير لم يتأثر بما حدث للإخوان ولكنه سافر لبريطانيا وسط عائلته بعد أخذ الجنسية، وتبرأ من كل عناصر التنظيم الإرهابي".



