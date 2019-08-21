صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث نفذ بيت ثقافة الباجور بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورشة فنية للرسم على المرايا، وتضمنت تدريب الأطفال على كيفية التحكم والرسم على المرايا، كما نظم بيت ثقافة سنتريس ورشة رسم وتلوين الشخصية الكرتونية إشراف الفنانة ليلى رشدى وتضمنت رسومات متعددة لشخصيات كرتونية مختلفة، بينما عقدت المكتبة ندوة بعنوان "الفلاح الحكيم" تأليف محمد ماهر قابيل، إشراف مسؤل النشاط، وتناولت مضمون القصة بالأحداث والعظة المستفادة منها وهي أن الفقر ليس عيبا والفقر ليس في المال وانما فقر العلم والتعامل مع الناس وان الغنى غنى النفس.



ونظمت مكتبة أشمون الثقافية يوم فني لاكتشاف الموهوبين في الشعر والغناء لإلقاء الضوء عليهم واستخدام أسلوب التحفيز لتشجيعهم على الابتكار والتجديد، بينما عقد بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة بعنوان "تعليم وسائل المواصلات للأطفال" ألقتها سمر طلعت، تناولت فيها تعريف كلمة مواصلات وأنواعها سواء بري او بحري او جوي كما تساعد جميع وسائل النقل علي التقدم ونهضة البلاد.



كما ناقشت مكتبة حديقة الطفل بالشهداء قصة بعنوان "الصدق" تأليف لوسي يعقوب، بحضانة آل عمران الخاصة بسرسنا الشهداء تحت اشراف مسؤل النشاط، والتي تناولت الدروس المستفادة من القصة وهي أن الكذب صفه الجبان وهو من لا ضمير له وان القوه في الصدق.