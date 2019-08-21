وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وفاة 773 يمنيا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام 2019.. مشيرة إلى أن ربع حالات الإصابة من الأطفال.



وذكر بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إنه تم خلال مطلع الشهر الجاري تنفيذ حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا، استمرت 6 أيام، واستهدفت حوالي 400 ألف شخص بما في ذلك نحو 65 ألف طفل دون سن الخامسة، في محافظات عدن والضالع وتعز (جنوب اليمن).



وأشار البيان إلى أن الأشهر القليلة الأولى من عام 2019، شهدت زيادة في الحالات المسجلة للاسهال المائي الحاد في أكثر من 95% من المديريات في كافة أنحاء اليمن.. موضحا أنه جرى في الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2019 تسجيل ما يقرب من 536 ألف حالة مشتبه فيها، و773 حالة وفاة ناجمة عنها، ويمثل الأطفال دون الخامسة رُبع جميع حالات الإصابة المشتبه فيها.



وأفاد البيان بأن وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، تسبب منذ أبريل 2017 بحوالي 2 مليون حالة مشتبه فيها و3500 حالة وفاة ناجمة عنها، فيما سُجل ما يقرب من ثلث تلك الحالات في الأطفال دون سن الخامسة بما في ذلك 711 حالة وفاة ناجمة عنها.. مشيرا إلى أن تفشي الكوليرا في اليمن، لا يزال يمثل حالة الانتشار الأكبر للوباء في العالم.