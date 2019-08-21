الرئيس اللبناني: الشأن الاقتصادي في مقدمة اهتمامات الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الشأن الاقتصادي للبلاد سيكون في مقدمة اهتمامات عمل الحكومة وذلك اعتبارا من جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الغد، لمواجهة التداعيات التي تضعها الضغوط الاقتصادية على حياة المواطنين "الذين لم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من الأعباء" على حد تعبيره.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.



وقال بطريرك الموارنة - في تصريح عقب اللقاء - إن مسألة وضع "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان تمثل أمرا أساسيا، وسبق وطرحه الرئيس السابق ميشال سليمان.



وأشار البطريرك الماروني إلى أنه من المبكر للغاية الحديث حول استحقاق رئاسة الجمهورية المقبل، مضيفا: "أعرف أن لدى البعض طموحات، ولكن لا جدوى لهذا الحديث اليوم في الوقت الذي ينبغي أن يكون الحديث حول كيفية النهوض بلبنان المهدد اقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا، قبل أن نفكر ماذا سنفعل بعد 3 سنوات أو أكثر.. علينا أن نفكر في كيفية معالجة قضايا الساعة الملحة، وأي موضوع آخر لا لزوم له حاليا".