عصام فرج أمينًا للمجلس الأعلى للإعلام خلفًًا لـ"أحمد سليم"

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أعضاء المجلس، عقدوا اجتماعًا طارئًا، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم، الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.



وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أنه تم الاستقرار على اسم الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولى منصب الأمين العام الجديد للمجلس.