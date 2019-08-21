الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:28 ص
أعراض مرضية قريبة
أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به
وكالات
طباعة
يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه كلما شعر بألم في الجهة اليسرى العليا من صدره، ولكن في الواقع هناك أعراض لا تمت بصلة إلى القلب مع أنها في المنطقة ذاتها.

وسبب الألم قد يكون:

العصبي الوربي- يظهر الألم في المنطقة القريبة من القلب، ولكن عند تناول أدوية خاصة بأمراض القلب لن يخف الألم. لأنه ناتج عن الأعصاب بين الأضلاع ويزداد ويخف عندما ينحني الإنسان أو يلتفت، أو نتيجة حركة يديه، وحتى عند الضحك.

الاضطراب العصبي- الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العصبية يتعرضون عادة لنوبات قد تطول أو تقصر على شكل شعور بنغزات في منطقة القلب أو ألم ثاقب.

الإجهاد والاكتئاب- يمكن في هذه الحالة أن يشعر الإنسان بآلام النوبات القلبية في منطقة الرقبة والكتف. علما أن الخوف من نوبة قلبية محتملة يفاقم الحالة الصحية أكثر. وفي حالة الاكتئاب والإجهاد يكون الألم بسبب التشنج العضلي.

أمراض المعدة والبنكرياس- عادة يشعر الشخص بأن الألم في منطقة القلب، مع أن هذا الألم يظهر عادة بعد تناول الطعام أو بسبب الجوع.

النفخة- انتفاخ الأمعاء حالة شائعة تسبب الألم في منطقة القلب، جراء خلل في بعض وظائف القلب بسبب الضغط البدني.

مشكلات في العمود الفقري- ضعف العمود الفقري أو ظهور فتق في منطقة الصدر والضغط على النهايات العصبية كلها تسبب آلاما في منطقة القلب.

مع كل هذا، ينصح الأطباء بمراجعة أخصائي بأمراض وجراحة القلب عند الشعور بألم ما، لأنه هو فقط الذي يتمكن من تشخيص سبب ظهور هذا الألم في منطقة القلب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

منذ أقل من ساعة

بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم.. ترامب "يعاقب" الدنمارك

منذ حوالي 10 ساعات

أوراق قضية "الأب الشيطان": تحرش بابنته الأولى وقتل الثانية صعقًا بالكهرباء لمحاولتها الهرب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

الأكثر قراءة

نيرمين الفقى تُشعل شواطىء الساحل الشمالى بـ"المايوه"

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

8 قرارات للرئيس السيسى لدعم مشروعات المرأة

أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به

نظام جديد يحسن فعالية معالجة مياه الصرف الصحى للتكويك

اليوم الوطنى الصينى للوقاية من الإعاقة يركز على العيوب الخلقية

إطلاق السجل الوطنى للأبحاث السريرية فى لبنان

الرئيس نيوز

النيابة تكشف: معاكسات "بريئة" وراء مقتل فتاتي الحوامدية

"تشريفة عسكرية" لنقل 25 مومياء من المتحف المصري إلى الفسطاط

ماذا قال عمرو وردة.. ردا على تصريحات محمد صلاح؟

طائرة "مجهولة" تقصف مخزنا لقوات "الحشد الشعبي" العراقية

منوعات

ألف شرطى أوروبى لإغلاق موقع إنترنت "خطير"

كلب مات بعد دقائق حزنا على وفاة صاحبه الشاب

قريبًا.. الطلاق في السويد عبر الإنترنت

اكتشاف العدو الطبيعي للطحالب الزرقاء في بحيرة شرقي الصين

كشكول

"التنسيق" يعلن انتهاء رغبات التحويلات لـ"لتقليل الاغتراب" للقبول بالجامعات

شاهين: عودة جميع المعلمين المنتدبين لأعمال إدارية لمدارسهم قبل يوم الخميس

رئيس قطاع المعاهد يطمئن على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بالقليوبية

"تعليم دمياط" يستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بكامل طاقتة

إسلام سياسي

تونس تبدأ فى محاكمة "التنظيم السري" لحركة النهضة الإخوانية

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش


زيت وسكر

كيف تحافظ على صحة عظامك؟

بشرى سارة للحاجزين بأراضي الإسكان الإجتماعي

“التموين” تبحث اجراءات التعاقد على السلع الغذائية

“الصحة”: لا يوجد أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

8 قرارات للرئيس السيسى لدعم مشروعات المرأة

عقد مسابقة دولية للموسيقى فى شمال شرقى الصين

"عبد الدايم" توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة

صدور ثلاثية "مباريات الجوع" فى نسختها العربية

صفحتنا ع الفيس بوك