"اليوم العالمي للشباب".. بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد ببيت ثقافة أطسا بالتعاون مع قسم ثقافة الطفل بالفرع محاضرة بعنوان "هجرة الرسول" ألقتها نجاة شعبان، تحدثت فيها عن معرفة ماهي الهجرة؟ ثم عرفتها بأن هناك هجرة داخلية وخارجية، كما أوضحت أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الهدف منها هو نشر الدعوة الإسلامية، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة رسم حرعن معالم مصر السياحية بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لمصر، إلى جانب ورشة تعليم الخط العربي بأنواعه "نسخ ورقعه وعثماني".



عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية محاضرة بعنوان "الأعياد عند المسلمين" ألقاها منصور مبروك، تحدث فيها عن الأعياد عند المسلمين وذكر أن هناك عيدين في الإسلام وهما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، كما أقامت المكتبة في حي جنوب الفرعية محاضرة ثقافية بعنوان "قناة السويس" ألقاها عبد الجواد طه، وتحدث عن قناة السويس وفوائدها وأهميتها الاستراتيجية وحجم دخلها وأهميتها لمصر والعالم بالتعاون مع قسم التمكين الثقافى، وبجانب عمل ورشة تصنيع حلي من الخرز.



نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة بعنوان "لعبة الأوراق المتشابهة" لعمل لعبة الأوراق المتشابهة باستخدام الناصبيان وتلوين الرسومات بالألوان الفلوماستر.. وتهدف إلى تقوية الذاكرة ورفع روح المنافسة بين الأطفال، كما نفذت مكتبة الفيوم العامة ورشة فنية بعنوان "أشغال يدوية من الخرز"، كما عقدت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة بعنوان "أهمية نهر النيل فى حياة المصريين" ألقاها عبد الجواد طه، تحدث فيها عن وفاء النيل العظيم وعن أهمية الحفاظ عليه من أجل حياة أفضل وصحة جيدة لان الماء هو الروح لجميع مخلوقات الله.



نفذ بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للشباب ودورهم فى تنمية المجتمع" ألقاها الأديب أحمد طوسون، وتحدث عن أن الشباب هم ركائز الأمة وأساس تطورها ولهم دور أساسي فى العمل والمساهمة فى الدفاع عن الوطن، وكذلك نشر الوعى الثقافي والاجتماعي والصحي.