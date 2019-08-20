المجلس العسكري بالسودان يحل نفسه

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم، عن إصدار مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون البلاد وحل المجلس العسكري.



وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان سيؤدي القسم غدا أمام رئيسة القضاء السوداني.



وأشار شمس الدين الكباشي، إلى أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غدا الأربعاء الذي تم ترشيحه من قبل قوى المعارضة.



ومن المقرر وفقا للبيان أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي الـ11 القسم ظهر الغد أمام رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان بعد تأديته هو القسم صباح الغد أمام مجلس القضاء بالعاصمة الخرطوم.