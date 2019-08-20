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الداخلية: مقتل 11 إرهابيًا داخل مزرعة بالعريش

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:29 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
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أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، مقتل 11 إرهابيًا داخل وكر بإحدى المزارع بمنطقة العبور فى مدينة العريش.

وأوضحت الداخلية، فى بيان لها، أن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور، الواقعة بدائرة قسم شرطة أول العريش، وكرًا لهم ومُرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضاف البيان أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق  من طراز FN، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وعبوتين متفجرتين، وحزام ناسف.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

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