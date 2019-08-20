محامى المخرج خالد مرعى: أثق فى براءة موكلى من حيازة المخدرات

أكد الدكتور كمال أنس محامي المخرج خالد مرعي، أن المواد المخدرة التي تم ضبطها مع موكله لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، فضلًا عن خلو أوراق القضية من تقرير المعمل الجنائي الذي يثبت أن المضبوطات تندرج تحت المواد المخدرة، متسائلًا: فكيف يتم تجديد حبسه دون إثبات من الجهات المعنية أن المضبوطات مخدرات.



وأضاف "أنس": أدعو وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما ينشر، لأنه لا يوجد في الأوراق ما يدين موكلي، ونحن نثق كل الثقة في قضائنا الشامخ، قائلًا: "أثق أن موكلي سوف يخلى سبيله، فهذا عدل واثقين في تحقيقه".



وكانت الأجهزة الأمنية قد رحلت المخرج السينمائي خالد مرعى، مخرج فيلم الفنان أحمد حلمي الأخير "خيال مآتة"، إلى قسم شرطة النزهة؛ تمهيدًا لإيداعه محبسه، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبطه متلبسًا بحيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الهولندية أمستردام.