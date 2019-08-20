مدرب الزمالك الجديد: أحترم المنافسين وسعيد بالوجود فى مصر

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، احترامه كل المنافسين، معبرًا عن سعادته بالوجود في مصر ونادي الزمالك.



وأضاف "ميتشو" - في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء- أنه يعمل منذ عام 2001 في القارة الإفريقية، وكان يسعى دائمًا للخروج بأفضل شيء في كل مهمة يتولاها، موضحًا أن كل مكان له طبيعة خاصة وثقافة خاصة، وهو يعي ويحترم ذلك جيدًا.



وقال متشو: "سأقدم أفضل شىء لنادي الزمالك، ومستوى اللاعبين العالي الموجود حاليًا سيساعد على ذلك"، مؤكدًا أنه بالروح والإصرار والالتزام سيستطيع تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن عقلية النادي ورئيسه والجماهير هي تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها ستكون عوامل مساعدة للنجاح.



وشكر "ميتشو" نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، على الفترة التي قضاها معه، لكن نادي الزمالك هو حلم لأي أحد، مؤكدًا أنه الآن يعمل في مكان كبير مثل نادي الزمالك، وكان من الصعب ترك أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لكن الزمالك هو فخر إفريقيا، قائلًا: "سوف يساعدنا مدربون محترمون قاموا بالتدريب داخل النادي قبل ذلك"، مشيرًا إلى أن معاونيه سوف يساعدونه كثيرًا في المرحلة المقبلة.