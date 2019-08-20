"الأوقاف" مشروع صكوك الأضاحي جمع أكثر من 100 مليون جنيه

قالت وزارة الأوقاف إن مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام ١٤٤٠هـ قد حقق إنجازًا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الصكوك مائة مليون جنيه، وما زالت بعض المبالغ قيد التسميع بالحساب المجمع بالبنك المركزي.



وأضافت وزارة الأوقاف أنه قد زادت حصيلة مبيعات صكوك وجلود الأضاحي لحساب المشروع أكثر من 101 مليون جنيه حتى تاريخه، وذلك بعد أن كانت نحو32 مليون جنيه عام ١٤٣٧هـ ارتفعت إلى ٤٨ مليون جنيه عام ١٤٣٨هـ ثم إلى ٦٤ مليون جنيه عام ١٤٣٩هـ، لتقفز هذا العام ١٤٤٠ هـ لتتجاوز مائة مليون جنيه.



وتوجهت وزارة الأوقاف بالشكر إلى كل من ساهم من العاملين بالأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية التي أسهمت معنا في نجاح هذا المشروع، مؤكدة أنه قد تم ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتم الآن عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد بمعرفة وزارة التموين وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف.



ويتم يوميا توزيع عشرة أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة، كما سيتم تحويل كل ما يتم تجميعه من عائد بيع جلود الأضاحي إلى لحوم توزع أيضًا على الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما سنعلن عنه تفصيلًا فور موافاتنا بالحساب النهائي من البنك المركزي المصري.