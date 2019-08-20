هبوط المؤشر العام لسوق البحرين المالي

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.06%، ليخسر نحو 0.91 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 1528.41 نقطة، بدعم من الضغوط البيعية على اسهم قطاع البنوك التجارية.



وأظهرت تعاملات بورصة البحرين، أن التداولات لدى مستهل التعاملات جرت على نحو 988 ألف سهم بقيمة اجمالية بلغت 277 ألف دينار خلال تلك الأثناء.



وأشارت البيانات الخاصة ببورصة البحرين، إلى أن التراجعات قادها، قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة انخفاض بلغت 3.93%، مدفوعه من هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة بلغت 2.17%، وكذلك بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.