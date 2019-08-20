سفير أمريكا في سول يدعو الشركات لتطبيع العلاقات الكورية-اليابانية

دعا هاري هاريس السفير الأمريكي المعتمد لدى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رؤساء الشركات الكورية الرئيسية للمساعدة في تحسين العلاقات المتأزمة بين سول وطوكيو بسبب خلاف تجاري.



وأفاد اتحاد الاقتصاديين الكوري والسفارة الأمريكية بسول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - بأن السفير الأمريكي هاريس قدم الدعوة في اجتماع مغلق مع حوالي 30 من ممثلي الشركات المحلية في مبنى للاتحاد.



وأكد السفير أن حل الخلاف التجاري العاجل بين البلدين ليس مهما فقط من أجل اقتصادي البلدين بل من أجل تأمين التحالف الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.



وحث رجال الأعمال المجتمعين على بذل جهودهم لحل الأزمة القائمة بين البلدين من خلال تكثيف الاتصال مع نظرائهم اليابانيين.



وكانت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان قد تأزمت إثر الخلاف التجاري الناجم عن تشديد اليابان لإجراءات تصدير المواد الصناعية الأساسية إلى كوريا الجنوبية يوم 4 يوليو الماضي، في خطوة انتقامية واضحة بشأن خلاف حول تجنيد العمال الكوريين القسري من جانب اليابان في زمن الحرب.



وفي بداية هذا الشهر، زادت طوكيو من حدة الخلاف بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة دول الشركاء التجاريين الموثوق بهم. وردت سول في وقت لاحق بخطوة مماثلة.



ووفقا لما ذكره المشاركون في اللقاء، وجه أحد الحضور للسفير الأمريكي سؤالا حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، غير أن هاريس امتنع عن الإجابة، قائلا: إنه ليس خبيرا بالشأن المعني.