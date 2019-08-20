عملاق البحث الصينى "بايدو" يعلن عن إيرادات أقوى من المتوقع

سجل عملاق البحث الصيني ((بايدو)) إيرادات فصلية فاقت تقديرات المحليين بعد إغلاق السوق.



وقالت شركة ((بايدو)) في بيان إن إيرادات الشركة الإجمالية عن الربع الثاني بلغت 26.3 مليار يوان (حوالي 3.84 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1 في المائة على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات من "ريفينيتيف" أن المحللين في المتوسط توقعوا إيرادات قدرها 25.8 مليار يوان.



ومع ذلك، انخفض صافي الدخل العائد إلى ((بايدو)) إلى 2.4 مليار يوان، من 6.4 مليار يوان في العام السابق.



وكان لدى وول ستريت مخاوف إزاء أرباح الشركة الفصلية، إذ أشار بعض المحللين إلى أنها كانت بطيئة في الاستجابة لنمو الهاتف المحمول وتواجه منافسة متزايدة.



في يونيو، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا لتطبيق ((بايدو)) 188 مليونا، بزيادة 27 في المائة على أساس سنوي، ونمت استعلامات البحث في التطبيق أكثر من 20 في المائة على أساس سنوي، ووصل عدد المستخدمين النشطين شهريا للبرنامج الذكي المصغر إلى 270 مليونا، بزيادة 49 في المائة بالتعاقب، وفقا لما ذكره روبن لي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في ((بايدو)) في بيان.