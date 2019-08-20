الفلبين.. البرلمان يوافق على قانون لـ إنشاء وكالة فضاء

تدخل الفلبين عهدا جديدا فى مجال العلوم والتكنولوجيا، بعدما وافق البرلمان على قانون، يقضي بإنشاء وكالة للفضاء، في خطوة قال المسئولون، إنها ستكون ذات آثار إيجابية على الأمن القومى والمواطنين بشكل عام.



كما صدق الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى على قانون الفضاء الفلبينى الذى ينظم عمليات استكشاف واستغلال الفضاء.



ورأى خبراء علوم الفضاء في الفلبين أن الفضاء لم يعد رفاهية حين يرتبط الأمر بالتنمية الوطنية والأمن القومى ولكنه أصبح ضرورة، مؤكدين أن القانون الجديد سيؤتى ثماره لأجيال مقبلة.



ووفقا للقانون ستركز سياسة الفضاء الخاصة بالفلبين على 6 مجالات، هي: الأمن القومي والتنمية ودراسات وإدارة المناخ، وأبحاث وتطوير الفضاء، وبناء صناعة فضاء قادرة وفعالة وتعليم الفضاء والتوعية به والتعاون الدولي.