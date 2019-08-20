مواجهة التباطؤ والتفاؤل بمحادثات التجارة يرفع النفط 2%

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% الإثنين، وسط مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى ستأخذ إجراءات للتصدي للتباطؤ العالمي، وتجدد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وحسب رويترز، صعد خام القياس العالمي برنت 1.1 دولار بما يعادل 1.88% ليتحدد سعر التسوية عند 59.74 دولار للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.34 دولار أو 2.44% إلى 56.21 دولار للبرميل.



وجاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مناقشة تأثير الرسوم الأمريكية على السلع الصينية مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل.



كما استفادت الأسعار من تمديد واشنطن إعفاء يسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء المكونات من الشركات الأمريكية.



ودعم أسعار النفط أيضا موجة صعود في أسعار الأسهم وسط توقعات متنامية بأن الاقتصادات العالمية ستأخذ إجراءات للتصدي لتباطؤ النمو.



وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "نبأ موت الاقتصاد العالمي هو محصلة تضخيم كبير والسوق بدأت تدرك ذلك".



كان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه إذ جرت محادثات هاتفية بين ممثلي البلدين خلال الأيام العشر المقبلة، يمكن استئناف المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة.



وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري.



وقدمت أوبك، الجمعة، توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وسلطت الضوء على تحديات 2020 في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام، ما يبرر الإبقاء على اتفاق تقوده أوبك لكبح الإمدادات.