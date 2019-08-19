قوات الاحتلال تقتحم محيط قبر يوسف في نابلس

أفاد مراسل فضائية "الغد" الإخبارية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام محيط قبر يوسف في منطقة نابلس، وكانت منظمات استيطانية متطرفة وجهت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للمشاركة الواسعة في اقتحام مقام قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مساء اليوم.



وتستمر عملية الاقتحام حتى ساعات الفجر ويتخللها ممارسة طقوس تلمودية، بينما يطوق الاحتلال المنطقة بحواجز عسكرية ويمنع الفلسطينيين من الحركة.

